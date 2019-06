Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata dimineața, dupa cearta de vineri seara, în presa a aparut un sondaj intern al Alianței 2020 care arata ca votanții USR- PLUS l-ar prefera în numar mai mare pe Dacian Cioloș ca prezidențiabil.Citește integral pe Digi24.ro

- Serban Nicolae l-a acuzat pe Dacian Ciolos de demagogie, afirmand ca Guvernul nu poate da ordonanta, in ziua alegerilor, pentru prelungirea votului. Iata schimbul de replici dintre cei doi: Dacian Ciolos: Guvernul acesta a dat ordonante pe banda rulanta ca sa rezolve problemele altora…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost ridicat de jandarmii din Botosani, dupa ce a provocat, in noaptea de duminica spre luni, scandal in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgente Mavromati, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Dan…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European, cu care este in negocieri avansate.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.Citește…

- Valeriu Nicolae, candidat pe lista Alianței 2020 USR-PLUS, a demisionat marți din formațiunea condusa de Dacian Cioloș. El precizeaza ca a simțit ca risca sa piarda niște prieteni tare dragi și ca devine din ce in ce mai incrancenat.”Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant.…

- ”Fiecare minister discuta despre cerințele pe care le-a avut de la piața. Armonizeaza cerințele pieței cu cerințele guvernului, facem o poziție comuna, tragem o concluzie finala și dupaia comunicam strict pe ceea ce am discutat. Se discuta de toate aspectele. (...) Incercam sa tragem o concluzia…