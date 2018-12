Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca nu este ''nicio urgenta'' in negocierile privind denuclearizarea Coreii de Nord, raspunzand numeroaselor voci care se intreaba in legatura cu ceea ce pare a fi un nou impas, transmite AFP.



"Multi se intreaba in ce stadiu sunt negocierile noastre cu Coreea de Nord, raspund mereu ca nu este nicio urgenta", a scris pe Twitter Donald Trump.



"Exista un potential superb pentru un mare succes economic pentru aceasta tara, Kim Jong Un stie asta mai bine ca oricine si va sti sa profite din plin", a adaugat…