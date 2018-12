Negocieri cruciale pentru pacea în Yemen Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea procesului politic inter-yemenit, la 6 decembrie 2018, in Suedia", au facut cunoscut serviciile sale pe Twitter.



Delegatia rebelilor a ajuns marti seara in Suedia la bordul unui avion special kuweitian cu care s-a deplasat si emisarul Natiunilor Unite. Reprezentantii guvernului, plecati de la Riad, au aterizat miercuri seara la Stockholm.



Razboiul dureaza din 2014 in Yemen, unde foametea ameninta in prezent o mare parte a populatiei. Aceste negocieri sunt primele din 2016.



