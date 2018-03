Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU.

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat, luni, taxele "incorecte" folosite de Uniunea Europeana impotriva produselor din Statele Unite, precizand ca secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu oficiali de la Bruxelles pe aceasta tema.

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Banii chinezi au finantat noua linie electrificata de cale ferata care strabate desertul African si traseaza o ruta directa între portul de pe coasta Djibouti si Addis Ababa, capitala Etiopiei, potrivit New York Times. Chinezii au construit calea ferata, au finantat o parte din…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca ar putea participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, in luna mai, asigurand totodata ca relatiile intre Statele Unite si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", transmite AFP. "Daca pot, voi merge", a raspuns…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Achiziția deschide calea ca Mercedes si BMW sa produca taxiuri fara sofer, transmite Reuters. Car2Go - DriveNow, combinare de servicii Daimler si BMW, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania, sunt deja in negocieri pentru a combina serviciile lor de car-sharing, Car2Go…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi puternica nemultumire fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a politologului Valentin Naumescu pe tema apropierii intre cele doua Corei rivale, dar și a implicațiilor sale asupra jocurilor de putere din Asia dintre China și SUA.Contributors.ro: Jocul in Asia și in Pacificul de Vest…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Cererea investitorilor pentru proiecte de oferte initiale de criptovalute (ICO) ramane mare, inclusiv in Romania, unde au fost lansate aproximativ 26 de ICO-uri in primele luni ale acestui an, insa capacitatea de a atrage fonduri descreste inca de la mijlocul lui 2017, arata un nou studiu publicat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop de a izola si mai mult Phenianul, demers survenit la cateva ore dupa sosirea fiicei sale Ivanka Trump in Coreea de Sud pentru ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice.Aceste sanctiuni vizeaza peste 50 de…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane la Washington,…

- China aplica o strategie pe termen lung de a deveni cea mai puternica natiune din lume, ajutandu-se in acest scop inclusiv de agenti infiltrati in institutii de invatamant si centre de cercetare din Statele Unite, afirma directorul FBI, Christopher Wray, citat de The Washington Examiner.

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, dupa un avans de 6,9%% in trimestrul patru al anului, potrivit datelor publicate astazi de INS. Comparativ cu T3, in ultimele trei luni din 2017 PIB a crescut cu 0,6%, pe serie bruta. Ajustat sezonier, PIB-ul a crescut…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Cresterea record de anul trecut a schimburilor comerciale romano-americane arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, considera George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii.

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…

- Trupele americane care lupta in Siria ar putea fi ținta atacurilor militarilor turci daca vor purta uniformele miliției kurde. Ankara a lansat acest avertisment, in contextul in care Statele Unite lupta alaturi de rebelii kurzi impotriva gruparilor teroriste.

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Statele Unite raman blocate in mentalitatea „invechita a Razboiului Rece” - este reacția Beijingului, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept „rival”, in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump, citat de Mediafax.

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Unul dintre senzorii acustici se afla in zona gropii Marianelor, locul cel mai adanc de pe pamant (10.916 m sub nivelul marii). Celalalt senzor este instalat in adancimile insulei Yap, din statele federale ale Microneziei. Ambii sunt legati, potrivit Academiei de Stiinte, cu un cablu care parcurge fundul…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- In trei decenii de deschidere fata de lume si de reforme care au condus la liberalizarea economica, China a avut parte de o crestere spectaculoasa [1] … Dar, in cea mai populata tara din lume [2] Produsul Intern Brut pe cap de locuitor se situa [3] , in 2013, la 6.767 de dolari, echivalentul a 13% din…

- Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in 2003, Mahathir a fost ales de catre cele patru partide ale coalitiei de opozitie in timpul unei conventii organizate duminica, in speranta ca il va invinge pe actualul premier, Najib Razak, implicat intr-un scandal de coruptie si foarte criticat pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP. "Destinele noastre…

- Paul Steiger isi aminteste ca, in vremea facultatii, in anii ’60, a batut la usa unui ziar local din New Jersey pentru un job de vara si ca acolo a redactat intai necrologuri, iar, dupa cateva saptamani, reportaje. Steiger ne intoarce si spre evenimente care au zdruncinat Statele Unite, precum asasinarea…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In octombrie, alte…