- ♦ Pe lista bancilor „disponibile“ la vanzare se afla in continuare subsidiara locala a cipriotilor de la Marfin ♦ In acest an, ar urma sa primeasca aprobarile finale tranzactiile parafate in 2017 privind vanzarea celor trei banci cu capital elen - Bancpost, Banca Romaneasca si Piraeus ♦ Anul…

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Patru localitati harghitene sunt nealimentate cu energie electrica, sâmbata dimineata, din cauza caderilor de zapada din timpul noptii, care au afectat liniile electrice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Alina Ciobotariu. Este vorba de satul Izvoarele,…

- Scumpirile s-au tinut lant de cand Guvernul PSD si-a dat seama ce gaura a facut in buget. Singura lor solutie a fost sa creasca preturile la orice si sa ne “certe” ca ne luam ouale de la bunici, in loc sa sustinem economia cumparandu-le de la supermarket. O afirmatie cel putin jenanta,…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Cele cinci societati de investitii financiare (SIF-uri), emi­tenti cu investitii in actiuni precum Banca Transilvania, Digi, Petrom, au adus de la inceputul anului randa­men­te intre 2% si 10%, potrivit calculelor ZF pe baza pre­turilor de inchidere din 16 ianuarie. Analistii spun ca avansul actiunilor…

- In bani, la preturile locale, cu toate taxele incluse, acest lucru echivaleaza cu circa 100 de lei. Desi este destul de devreme pentru ca actiunile celor mai mari companii de utilitati sa creasca datorita acestui lucru, cert este ca in China sau SUA consumul de energie este in crestere datorita isteriei…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- Din 10 ianuarie, crește prețul gazelor pentru populație. Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui…

- Centrul Medical SANCONFIND Campina, un spital privat din zona Prahova-Brasov fondat in 2011, are o sectie de maternitate infiintata in 2017, in care s-au nascut 50 de copii, iar cea mai ieftina nastere, cu trei zile de spitalizare, costa 3.200 lei, dar poate ajunge si la 6.700 de lei in cazul pachetului…

- Emisiunea Starea Nației revine la TVR 1 incepand de luni. Anunțul a fost facut chiar de Dragoș Patraru, moderatorul emisiunii, prin intermediul paginii sale de Facebook. „Ne vedem diseara, la 22.30, la Starea Nației. Pe TVR 1”, a fost anunțul realizatorului TV.

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna.

- Dupa mai bine de 10 ani de negocieri pentru protejarea padurilor de la Campușel deținute de firma Holzindustrie Schweighofer, Agent Green a convins compania sa permita includerea acestor paduri in zona de protecție stricta și integrala a Parcului Național Retezat.Decizia a fost luata astazi…

- "El este considerat 'cel mai destept baiat din energie', intrucat firmele infiintate de el sau in care si-a instalat formal apropiati sau colaboratori au obtinut de la Hidroelectrica SA, prin incredintare directa, in baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la preturi cu mult sub pretul pietei,…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- „Din punctul de vedere al livrarilor, piata a inregistrat unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani”, spune Andrei Drosu, consultant research department in cadrul JLL. Dezvoltatorii din real estate au livrat anul acesta pe piata din Romania circa 90.000 de metri patrati de spatii…

- Doar firmele cu mai mult de 21 de angajati vor fi nevoite sa deruleze negocieri colective pentru modificarea contractelor de munca prin acte aditionale, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Un amendament in acest sens a fost adoptat, marti, de Senat. Decizia vine…

- Trendul este accelerat, in urmatorii ani, conectivitatea pietelor va fi din ce in ce mai buna, asta va aduce tuturor entitatilor asa numita bunastare sociala, incat toti participantii si toti clientii sa aiba acces la aceasta piata unica, spune Virgilu Ivan director, dispecer electric national…

- Aproape 500 de mineri de la minele Lupeni si Lonea, majoritatea in prag de pensionare, au fost disponibilizati, in cadrul programului de disponibilizari al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), ei urmand sa primeasca salarii compensatorii de 31.000 de lei net, fiecare. Presedintele Sindicatului…

- Un videoclip uimitor prezinta interiorul reactorului cu fuziune Wendelstein 7-X. In imagini sunt prezentate testele dispozitivului masiv care ar putea oferi umanitatii energie ''nelimita'' prin intermediul imitarii mediului de pe Soare.

- Echiparea unui automobil si versiunea aleasa influenteaza direct valoarea de revanzare a masinii si implicit costul total de operare. O masina echipata „de baza“ poate avea un pret mai mic de achizitie, insa lipsa unor anumite echipamente va face mult mai greoaie vanzarea ei la mana…

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR. In aceste…

- Tensiunea romanilor cu credite in euro a crescut in luna noiembrie dupa ce cursul a spart pragul psihologic de 4,6 lei/euro, urcand la un maxim istoric de 4,6551lei/euro. Leul a inchis pri­mele 11 luni din 2017 pe de­pre­ciere in fata euro, in timp ce in raport cu dolarul ame­­ri­­can si…

- Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie sa va abonati la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Banci,…

- Potrivit art. VII din OUG 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017, in perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017, angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea in aplicare a prevederilor…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, susține ca semnarea celor patru protocoale cu partea transnistreana, care sunt menite sa soluționeze un șir de probleme pentru cetațenii de pe cele doua maluri ale Nistrului, reprezinta primele progrese importante in ultimii zece ani in discuțiile dintre…

- ♦ Campaniile de reduceri de Black Friday au generat anul acesta vanzari de circa 200 de milioane de euro, in crestere cu 66% comparativ cu 2016. Valoarea vanzarilor realizate online va ajunge anul acesta in Romania la circa 2,8 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2016, in conditiile…

- Angajatorii au obligatia de a initia negocieri colective, in urmatoarele 30 de zile, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse Codului fiscal, iar termenul de finalizare al acestora a fost stabilit pentru 20 decembrie. Conducerea Complexului Energetic Oltenia va convoca comisia…

- BERBEC Sunteti plin de energie si aveti cateva idei ingenioase. Puteti avea succes in afaceri si calatorii, in sustinerea examenelor si in cultivarea relatiilor sociale. Aveti o intalnire neasteptata, in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul pentru ziua urmatoare. Ar fi bine sa evitati…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care obliga toți angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa inițieze negocieri colective pentru menținerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care obliga toti angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa initieze negocieri colective pentru mentinerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului National…

- De la venirea sa pe piața locala, E.ON a investit peste 5 miliarde de lei si a virat catre stat aproape 7 miliarde de lei sub forma de impozite si taxe. Peste 1,6 milioane de euro alocate, anul trecut, proiectelor ...

- Ordonanta 82/2017 ii obliga pe toti angajatorii din Romania sa initieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul CAS de la angajator la angajat. Confederatia Patronala CONCORDIA atrage atentia ca in aceste conditii se poate ajunge la blocarea economiei.…

- Ordonanta 82/2017 ii obliga pe toti angajatorii din Romania sa initieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul CAS de la angajator la angajat. Confederatia Patronala CONCORDIA atrage atentia ca in aceste conditii se poate ajunge la blocarea economiei si cere…

- Angajatorii vor fi obligati ca intr-o luna sa modifice contractele de munca, in vederea transferului contributiilor catre angajati. Si trebuie sa inceapa negocieri colective pentru acte aditionale la contractele salariatilor.

- Toți angajatorii din Romania sunt obligați, conform unui act normativ publicat joi in Monitorul Oficial, sa demareze negocieri colective cu propriii salariați, in vederea majorarii salariilor brute. Masura vine in contextul trecerii contribuțiilor de pensii (CAS) și sanatate (CASS) in totalitate in…

- Guvernul Tudose a aprobat, discret, o reglementare care va obliga firmele sa aplice controversatul proiect de transferare a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, informeaza publicația Profit.ro. Potrivit deciziei Guvernului, "este o obligativitate impusa tuturor angajatorilor…

- Guvernul a introdus pentru angajatori obligatia negocierii colective, in unitatile in care nu exista incheiat un contract/acord colectiv de munca, pentru a-i putea obliga pe acestia sa mute contributiile la angajator. Si contractele in vigoare vor trebui renegociate. Totul pana pe 20 decembrie.

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Con­trac­tor (IMP), listat pe segmentul principal al bursei, a avut venituri operationale de 102 milioane de lei la noua luni, minus 17%, cu un profit net de aproape 14 milioane de lei, minus 52% fata de aceeasi perioada din 2016. „Scaderea profitului…

- Antreprenorii Johann Brutler si Mihaly Lieb au pus in 1999 bazele Cramei Nachbil din Satu Mare, care produce anual 60.000 - 70.000 de litri de vin, avand un total de 23 de hectare cultivate cu vita de vie. Astazi businessul este contro­lat de copiii fondatorilor, potrivit datelor de la Registrul…

- Actiunile Sphera Group (SFG), companie care detine dreptul de a administra restaurante sub brandul KFC si opereaza francizele Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell in Romania, au inchis ieri prima sedinta de tranzactionare la bursa romaneasca la 33,6 lei, in crestere cu 16% fata de pretul din…

- Lantul de farmacii Sensiblu, al doilea jucator din retailul de medicamente, a raportat o scadere de 14% a vanzarilor in primul semestru din 2017, pana la 703 milioane de lei, iar Mediplus, liderul pietei de distributie de medicamente, a scazut cu 9% in aceeasi perioada, pana la 1,7 mld. lei.…

- Prețul mediul al benzinei este de 5,16 lei/litru, in timp ce motorina a ajuns la 5,24 lei. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Gazele ar putea deveni insuficiente in cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectați pentru a se asigura alimentarea cu prioritate a populației, insa Guvernul nu are un plan de urgența pentru aceasta iarna, a declarat, joi, directorul general al Engie Romania, Eric…

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica a anuntat, miercuri, ca Electrica Serv, filiala sa de intretinere si servicii energetice, va intra intr-un program de concedieri colective valabil pana la data de 31 decembrie 2019. Numarul angajatilor care vor fi concediati urmeaza sa fie stabilit…

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica a anuntat miercuri ca Electrica Serv, filiala sa de intretinere si servicii energetice, va intra intr-un program de concedieri colective valabil pana la data de 31 decembrie 2019, iar numarul angajatilor care vor fi concediati urmeaza sa fie stabilit…

- „Mai greu de inteles sunt evolutiile negative pentru actiunile companiilor Uztel, Electroputere, Compa si SIF 3, care actioneaza intr-un mediu favorabil afacerilor lor, respectiv bunuri industriale, piese auto si investitii financiare.“ Cele mai performante actiuni de pe segmentul principal…

- ♦ AmRest afiseaza un PER de 44,15. Spre comparatie, Sphera Group, daca se va lista la pretul maxim din oferta, va ajunge la un per de 25. AmRest (simbol bursier EAT), compania poloneza ce a pornit in 1993 cu un prim restaurant Pizza Hut in Wroclaw, ajungand astazi sa administreze in 14…