Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Critici dure aduse de senatorul Mihai Goțiu in scandalul scrisorii trimise de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani catre președintele Klaus Iohannis, șefului PSD, Liviu Dragnea, și premierului Romaniei,Viorica Dancila. "Dai un ban, dar stai cu Giuliani, Dragnea și penalii. Iar…

- Agentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani, actualmente seful echipei de avocati a lui Donald Trump, i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, va fi chemat sa dea explicații la MAE dupa declarațiile facute la adresa lui Rudy Giuliani. Ministerul Afacerilor Externe a declarat ca spusele ambasadorului nu reprezinta poziția țarii noastre pe acest subiect. Intr-un comunicat de presa transmis,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca o susține in continuare pe Viorica Dancila, din toate punctele de vedere, pentru ca este un premier bun și ca intenția suspendarii șefului statului Klaus Iohannis sta in picioare."Ultima invenție este pentru ca primesc mesaje de la colegi din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Gabriel Vlase a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni pentru a fi investit in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere.Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…