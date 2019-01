Negociatorul-şef al Brexitului: "Backstop"-ul nu poate fi limitat Aceste declaratii ale lui Barnier, la postul public german de radio DLF, spulbera speranta unora de la Londra ca Guvernul britanic sa obtina o ratificare a tratatului Brexitului prin stabilirea unei limite in timp a aplicarii clauzei "backstop"-ului.



”Trebuie sa mentinem credibilitatea acestei grantii”, a subliniat el. ”Ea nu poate sa fie limitata in timp”.



”Clauza numita backstop consta in a-i asigura pe irlandezi de faptul ca nu va exista o frontiera dura”, a explicat el.



”Sa ne amintim, nu este vorba numai despre Irlanda. Toate marfurile care trec aceasta frontiera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

