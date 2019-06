Olly Robbins, consilier al Theresei May pentru UE și principalul negociator pentru Brexit, va demisiona din funcție o data ce va fi numit un nou prim-ministru britanic, relateaza “Sunday Times&" duminica, citeaza Le Vif și Rador.



Dl Robbins a fost foarte criticat de partizanii Brexit, deoarece a asistat-o pe prim-ministrul Theresa May la negocierile privind acordul, care a fost respins de trei ori de Parlamentul britanic.

Dna May ar trebui sa fie înlocuita de ministrul afacerilor externe, Jeremy Hunt, sau de predecesorul acestuia, Boris Johnson. Acesta din urma este favorit…