- La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european.Noua echipa este formata din presedinta Comisiei de control…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE. Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astazi, 5 august, numarul romanilor care au o imagine pozitiva despre UE este in crestere si peste media europeana (60%, fata de o medie UE de 44%).…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 9% din cheltuielile totale de consum pentru recreatie si cultura in anul 2017, pe primele locuri fiind gospodariile din Danemarca si Suedia, ambele cu 11,5%, in timp ce la coada clasamentului sunt cele din Romania, care au alocat in acest sens…