Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare, de…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a reprosat sambata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca "a insultat poporul britanic" si pe premierul Theresa May intr-un mesaj postat pe Instagram, relateaza AFP. Aceasta declaratie a sefului diplomatiei britanice survine la o zi dupa summitul…

- 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria. Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele…