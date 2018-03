Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- "In data de 23.03.2018, in jurul orei 15.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu un autoturism marca Volvo inmatriculat in Bulgaria, doi cetateni bulgari, in varsta de 24, respectiv 26 de ani. Actionand in baza unei…

- Gefco, furnizor global de servicii pentru lanturile de aprovizionare industriale complexe si logistica, a incheiat un parteneriat cu acceleratorul Techstars, prin care compania va putea colabora cu startup-uri care aduc transformari majore in industrie, pe cazuri de utilizator concrete si pe modele…

- Rob Wainwright, directorul executiv al Europol, a participat la o intrunire la Sofia a Oficiului, in contextul in care Bulgaria detine presedintia prin rotatie a Consiliului UE. Peste 130 de eurodeputati din statele membre UE, experti din cadrul politiei si comisari europeni au discutat despre…

- Sute de locuitori din Skopje au marsaluit luni, alaturi de premierul Zoran Zaev si omologul sau bulgar Boiko Borisov, pentru a comemora 75 de ani de la deportarea la Treblinka a evreilor din Macedonia, informeaza AFP. In martie 1943, 7.144 de evrei din Skopje, Bitola si Stip, adica aproape intreaga…

- Boiko Borisov l-a sunat pe Vladimir Putin ca sa-l informeze despre mersul proiectelor energetice din Bulgaria, anaunța agentia Novinite din Sofia. Premierul bulgar a propus recent , la o intalnire a...

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Conform orarului de zbor, avionul trebuia sa aterizeze pe Aeroportul Oradea in jurul orei 10:50, iar dupa 25 de minute, la 11:15, sa decoleze spre Germania. Avionul a ajuns la Oradea, insa nu a aterizat și și-a continuat zborul pana la Sofia, in Bulgaria. Momentan nu se cunosc…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a exprimat speranta, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, ca Bulgaria si Romania vor adera "simultan" la Spatiul UE de libera circulatie Schengen, liderul de la Sofia denuntand egoismul tarilor care se opun admiterii celor doua state.

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a apreciat joi ca Bulgaria este pregatita sa se integreze partial, dar 'imediat', in spatiul Schengen, adica prin eliminarea controalelor la frontierele aeriene si maritime, si a calificat…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Marius Copil a reusit, sambata, cea mai importanta performanta a carierei: calificarea in finala unui turneu ATP. In lupta pentru titlul de la Sofia, Copil il va intalni pe bosniacul Mirza Basic (129 ATP), jucator venit din calificari. "Am visat la acest moment din prima zi in care am inceput sa joc…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice,…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii din UE ca inventeaza pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen. ''Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in gardul de protectie, iar in practica efectul este foarte mic. Nu…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale din Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE. Potrivit politiei, Petar Hristov, in varsta de...

- In 2014, printr-o hotarare de guvern s-a aprobat deschiderea in judetul Timis a trei punct de frontiere printre care si Foeni – Jasa Tomici. Consiliul Judetean Timis a dat bani primariei pentru a renova cladirea si pentru a repara drumurile, apoi Inspectoratul Politiei de Frontiera a adus infrastructura…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

