Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom,…

- Neel, OMV Petrom: Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unei pene de curent la nivel national, cel mai recent caz fiind saptamana trecuta Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta,…

- Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil…

- Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom,…

- Importurile de gaze din Rusia prin Ucraina ar putea fi intrerupte in aceasta iarna, iar autoritatile statului sunt constiente de acest lucru, insa consumatorii casnici din Romania nu vor fi afectati, au declarat, vineri, reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze din Romania (FPPG), intr-o…

- Evolutia utilajelor de constructii inovatoare este intr-o crestere rapida si continua. Acest lucru determina companiile de constructii sa se orienteze catre utilaje de constructii cat mai performante, sa urmareasca indeaproape tendintele si oportunitatile pietei, cu scopul pregatirii acestora pentru…

- Președintele PER, Danuț Pop, considera ca se impune ca reprezentanții organismelor UE sa explice clar procedura pur politica de numire a procurorului- șef european, acceptata la nivel inalt.''Citeam astazi despre cazul Microsoft, evoluția dosarului din Ungaria și nu am putut sa nu ma gandesc…

- FRF pregatește o surpriza la meciul cu Spania, din septembrie: din lotul lui Contra va face parte Adrian Rus, un fundaș de rezerva la naționala U21, doar ca sa nu-l "fure" Ungaria, pentru care fotbalistul fost la Sepsi ar mai avea dreptul sa joace. Romania - Spania se joaca pe 5 septembrie 2019, de…