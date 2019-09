Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil…

- Importurile de gaze din Rusia prin Ucraina ar putea fi intrerupte in aceasta iarna, iar autoritatile statului sunt constiente de acest lucru, insa consumatorii casnici din Romania nu vor fi afectati, au declarat, vineri, reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze din Romania (FPPG), intr-o…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Cluj, ca este convins ca si in cazul alegerilor prezidentiale Clujul isi va dovedi spiritul civic, potrivit Agerpres."Clujul a fost in mod constant unul dintre orasele si judetele fruntase la nivel national in sustinerea spiritului civic, acesta…

- Radio ZU, post de radio care aparține grupului Intact Media Group, ramane in topul preferințelor ascultatorilor. Cel mai recent studiu de audiența radio reconfirma poziția de lider a Radio ZU in ceea ce privește alegerea ascultatorilor din București.

- Evolutia utilajelor de constructii inovatoare este intr-o crestere rapida si continua. Acest lucru determina companiile de constructii sa se orienteze catre utilaje de constructii cat mai performante, sa urmareasca indeaproape tendintele si oportunitatile pietei, cu scopul pregatirii acestora pentru…

- Ziarul Unirea Guvernul Romaniei amenințat cu proteste in strada. O federație de la nivel național se opune unor taieri de sporuri pentru condiții grele și vatamatoare Amenințari cu proteste la adresa Guvernului Viorica Dancila. Președintele Federației Sindicatelor Pro Administrație din Romania (FSPAR),…

- Ziarul Unirea Paradox: Romania, al 4-lea producator de petrol din UE, dar cu taxe pe carburant peste media la nivel mondial Deși anul trecut Romania a fost pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, țara…