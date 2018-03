Stiri pe aceeasi tema

- Allice Little, o prostituata din Nevada, susține ca este cel mai bine platita dama de companie din SUA și ca veniturile sale ating aproape pragul de 1.000.000 de dolari. Ea a povestit presei, insa, și ce cheltuieli are. Allice lucreaza la Moonlite Bunny Ranch din statul Nevada, cate 14 ore pe zi uneori,…

- Proprietara gradinițelor Butterfly spune ca e dependenta de copii, ca o incarca interacțiunea cu ei. Iar faptul ca notorietatea brandului a crescut constant in decurs de 11 ani o recomanda ca educator de top. Dupa o copilarie și o adolescența dedicate sportului de performanța (a fost chiar vicecampioana…

- Liceul Teoretic Teiuș și-a deschis larg porțile pentru toți preșcolarii Gradiniței cu Program Normal „Prietenia” Teiuș (Nr. 1 și Nr. 2) impreuna cu parinții care doresc sa-și inscrie copiii in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018 – 2019. Parinții au fost invitați in sala CDI a liceului, unde au…

- Circa 20 de inimioare mici bat la unison intr o sala de clasa. Fac impreuna diverse activitati: canta, fac gimnastica, danseaza, topaie, sar, construiesc, "bucatarescldquo;, mananca si chiar si dorm impreuna adica in acelasi spatiu mentionat anterior. Da, este o gradinita. Sau o cresa, iar acolo vorbim…

- "Am ajuns anul acesta sa trecem de 27 de milioane de euro (fonduri europene atrase - n. r.). Pot sa va spun ca am ajuns la 9.000 de euro pe locuitor bani europeni atrasi in comuna Ciugud", a punctat primarul Damian, potrivit Agerpres. El a adaugat ca in Anul Centenarului Marii Uniri, Ciugud…

- Primele anomalii au fost sesizate de parinți in luna noiembrie a anului 2017. Atunci, pe rand, mai mulți copii au spus acasa ca educatoarea Mirabela Murg ar fi batut copiii. Comitetul parinților a luat atitudine și i-a cerut directorului gradiniței sa ia masuri. In prima sesizare, depusa…

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…

- In prag de primavara, copiii de la Gradinita cu Program Normal Garbova, coordonati de educatoarele Nicoleta Muntean, Felicia Muntean, Delia Lupean și invațatoarea de la clasa pregatitoare Simona Albu si-au etalat talentul si indemanarea si au confectionat martisoare. Expozitia de martisoare a fost organizata…

- In prag de primavara, copiii de la Gradinita cu Program Normal Garbova, coordonati de doamnele educatoare Muntean Nicoleta, Muntean Felicia, Lupean Delia și doamna invațatoare de la clasa pregatitoare Albu Simona si-au etalat talentul si indemanarea si au confectionat martisoare. Expozitia de martisoare…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in parteneriat cu Asociația OvidiuRo – Agenția pentru Educație Timpurie, organizeaza, in perioada 19 februarie – 7 martie 2018, Caravana „Fiecare copil merita o poveste”, prin care preșcolarii din comunitați sarace din județ vor participa la activitați in gradinița,…

- Decorul multicolor realizat cu ajutorul lucrarilor artistico-plastice ale celor mici, care au redat eroi și scene din poveste, a transformat Gradinița „Crai Nou” din Bacau, in perioada 19-23 februarie 2018, intr-o lume de basm. Copiii imbracați in frumoase costume specifice eroilor din basme și-au demonstrat…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Copiii de la gradinița ”Casuța Fermecata” din grupa mare ”Albinuțele”, grupa combinata maghiara „Jopajtasok” și grupa mica-mare maghiara „Torpek”, impreuna cu educatoarele Rus Daniela, Hideg Magda, Sipos Erzsebet, Ioo Elisabeta și Szabo Ildiko, s- au echipat cu pantofi de sport, pantaloni și bluze de…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International "Sa cresc mare si voinic", organizat de Gradinitele Alexandrina Simionescu Ghica si Raza de Soare din Targoviste si de Gradinita nr. 48 din Braila, concurs derulat, ca in fiecare an, cu sprijinul Inspectoratelor Scolare…

- In Siberia, oamenii invața de mici sa țina boala departe. Chiar daca dardaie de frig in gerul siberian, zeci de copii sunt invațați sa-și faca zilnic cate un duș rece afara, printre nameți.

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai ingheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru incalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de incalzire in favoarea unuia modern si ecologic. Acum,…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai îngheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru încalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de încalzire în favoarea unuia…

- "Cufarul cu martisoare" este o activitate indragita an de an de cei mici, dar si de mamicile care au spus ca astfel de activitati ar trebui organizate mai des. In jur de 30 de persoane, prescolari, mame, bunici si cadre didactice au participat sambata la un atelier de martisoare organizat de Gradinita…

- Copiii de la Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia, conduși de doamnele educatoare Teoc Georgiana și Coman Maria Floare, s-au intalnit vineri, 2 februarie 2018, cu medicul stomatolog Nicolae Volonciu de la Centrul Stomatologic Remarc Dent, in cadrul unui parteneriat in educație intitulat Dinți…

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- „Micul pieton” se numește parteneriatul dintre Poliția Gherla și gradinița Arici Pogonici din oraș. Pe 1 februarie, copiii au avut parte de o intalnire cu reprezentatul poliției, agentul de circulație Ovidiu Bota de la serviciul rutier, intr–o activitate instructiv-educativa. Cei mici au aflat astfel…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- SPRIJIN… Asociatia OvidiuRo continua si in urmatorul an scolar programul “Hai la gradinita!” si invita echipele locale, institutii pentru educarea si instruirea copiilor prescolari, sa se inscrie pentru obtinerea unuia dintre cele 20 granturi puse in joc. Fiecare institutie selectata pentru unul din…

- Educatoarea Adina Pîrvuleț, de la o gradinița din Motru, care susține ca este atacata cu surse electromagnetice și ca podeaua clasei, dar și patuțurile copiilor, se mișca trebuie sa prezinte un aviz psihiatric pentru a-și continua activitatea.

- Putem spune ca a fost o luna plina pentru prescolarii de la Gradinita nr. 13 Tatarasi. Lucruri facute de maini dibace, sanius, concursuri, Hora Unirii in costume populare, donatii si organizarea unei campanii umanitare pentru colegul lor Mateo sunt doar cateva dintre activitatile pe care le-au avut…

- "Criminalul de la gradinita" a reusit sa ii lase masca pe anchetatori! Aflat la audieri, Marius Botan a facut o declarati halucinanta cand a fost intrebat de ce si-a omorat fosta sotie.

- Educatoarea Alina Pirvulescu a postat un mesaj straniu pe pagina sa de Facebook, in care spune ca este atacata cu surse energomagnetice, ca PSD vrea sa-i omoare pe copiii de la gradinita si ca podeaua se misca, pentru ca cei mici sa nu poata dormi: „Daca tot am Facebook, de ce sa nu-l folosesc? Daca…

- Un grup de sigheteni marinimoși au pornit o acțiune de strangere de fonduri pentru a putea dota camera senzoriala pentru copiii cu dizabilitați ai casei de tip familial George Coșbuc din Sighet. Inițiativa aparține unei sighetence, Ionica-Viorica Opriș. "Impreuna cu soțul meu am colaborat doi ani…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- Autoritatile din Gorj nu par sa ia in serios cazul de la Motru, acolo unde o educatoare care are 18 copii in grija sustine ca de doua saptamani cineva face in asa fel incat patuturile copiilor sa trepideze. Alina P...

- Nu a fost cine-știe-ce: ciocolata, jucarii, imbracaminte noua și jocuri educative. Dar a fost, totuși, atat de mult! Copiii care frecventeaza Gradinița IAS Mureș traiesc in condiții precare și nu prea sunt obișnuiți cu generozitatea semenilor. Tocmai de aceea, vizita pe care le-au facut-o voluntarii…

- Satul Prundu, aparținand comunei teleormanene Lunca, are un specific aparte, aici locuind dintotdeauna doar familii de rudari. Cu sute de ani in urma, rudarii s-au așezat pe malul stang al Oltului și, neavand suprafețe de teren pe care sa practice agricultura, s-au dedicat intrutotul prelucrarii artizanale…

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Scriam intr-o postare pe facebook ca, pe vremea cand eram la școala, nu prea am avut rolul de prințesa, regina și așa mai departe. Pe atunci, eram sigura ca problema era in parul scurt pe care-l aveam. Dupa ce mi-am scris gandurile pe facebook, am observat ca persoanele care ma urmaresc vorbesc despre…

- Locuitorii din Lipanești vor avea la dispoziție o gradinița noua, care va funcționa cu program prelungit, unde sa-și poata lasa copiii peste zi. Investiția este derulata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in cadrul careia administrația locala a semnat deja contractul de finanțare pentru acest…

- Pentru a avea parte de un viitor mai bun, copiii ar trebui sa invete de mici mai multe limbi straine. In anii trecuti, rezultatul la care au ajuns mai multe cercetari a aratat ca, pe langa engleza, spaniola ar trebui invatata inca de la varste fragede, dat fiind numarul mare de tari in care se vorbeste…

- Juniori PE PODIUM… Copiii de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui continua seria rezultatelor bune la competitiile interne si internationale. Grupele 2006 si 2007 au pierdut finalele turneului international de la Chisinau, “Junior Futsal Cup Moldova”. Recent, grupele 2006 si 2007, au participat, la Chisinau,…

- Ziua Portilor Deschise la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) Elena Doamna a fost organizata in Saptamana „Scoala Altfel“, pentru a da posibilitatea unui numar cat mai mare de elevi din municipiul Focsani si din judet sa cunoasca specificul unitații si sa inteleaga faptul ca dizabilitatea…

- Copii de la gradinița ”Tereza Sobolevschi” din Ungheni au inceput a da de veste ca vin sarbatorile de iarna. Cei șapte pitici, Moș Craciun și Craciunița, i-au dus pe copii in lumea magica a sarbatorilor. Astfel, dis-de-dimineața , pe data de 19 decembrie, atunci cand se sarbatorește și sfantul Nicolae,…

- Copiii de la gradinița sociala din Micro 3 au fost vizitați azi, joi 21 decembrie, de catre reprezentanții organizației PSD Turda, in frunte cu președintele social-democraților, primarul Cristian Matei. Read More...

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. Pe 14 decembrie, in urma unei scrisori primite de la Luminița Ailenei, educatoare…

- Copiii de la Gradinița „Merișorul de Aur”, din satul Bahnele, impreuna cu parinții și educatoarea Mariana Noapteș, au vizitat in prag de sarbatori o batrana singura și neajutorata din satul Palanga, comuna Vintileasca. Tanti Ilinca Popa, in varsta de 80 de ani, traiește singura la marginea satului,…

- In preajma sarbatorilor de iarna, ne dorim sa aducem bucurie si zambete celor care au nevoie, poate mai multa decat noi, pentru ca de Craciun sa gaseasca sub brad cateva din lucrurile pe care si le-ar dori. Aceasta a fost motivatia derularii campaniei filantropice “Toti copiii merita sa zambesca de…

- Preșcolarii de la Gradinița “Arici Pogonici” din Gherla au prezentat in fața parinților un minunat spectacol al iernii, in așteptarea lui Moș Craciun, intr-o atmosfera ferica de basm. Spectacolul a avut loc la Casa de cultura pe 13 decembrie, iar copiii au colindat, au recitat și au dansat. “Sfintele…

- Se apropie Craciunul iar glasurile grupurilor de colindatori au inceput sa rasune si la sediile de politie din judetul Maramures. Azi, 14 decembrie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost gazdele unui grup de colindatori din localitate. Copiii din Suciu de Sus au fost primii care au…

- Marți, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, insoțiți de Moș Craciun, au mers la gradinița din satul Bradești, comuna Vinderei, pentru a duce daruri copiilor. “Doamna educatoare Elenuța Grigore i-a laudat pe cei 15 copilași, astfel ca Moș Craciun a trebuit sa se ocupe de ei. Moșul a solicitat sprijinul…