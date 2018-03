Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu vrea sa-si faca partid politic, el depunand la Tribunalul Bucuresti, alaturi de doi membri fondatori, medicul Ioan Gherghina si fostul consilier local Marius Cosmescu, actele pentru inregistrarea partidului Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie.…

- Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie solicita anularea Hotararii Nr. 72/19.02.2018 a Consiliului Local Municipal Arad, privind ridicarea si transportarea unor autovehicule parcate necorespunzator. „Intelegem si apreciem eforturile Primariei Arad de a degaja traficul de masini abandonate pe…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Anual, 30 de tineri din toata țara sunt selectați de catre Parlamentul European prin Biroul de Informare in Romania pentru a participa la proiectul “Promotori pentru democrație europeana”. Aflat la cea de-a patra ediție, acesta urmarește sa selecteze cei mai capabil tineri pentru a implementa local…

- Ajutorul financiar nu este doar un imperativ moral care creste standardul vietii, ci reprezinta o investitie in sanatate si in viitorul carierelor copiilor cu venituri reduse. Mai multe studii din ultimii ani au descoperit ca programele prin care se acorda bani categoriilor sociale defavorizate ii…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj având lungimea totala de 70 km, si leaga autostrazile A1 si A3. ONG-ul atrage atentia ca tronsonul de 30 de km din DN1, dintre Turda si Aiud, pe care au loc multe accidente, poate fi înlocuit imediat cu o autostrada moderna…

- In cadrul știrii este redactata o declarație falsa a Olguței Vasilescu. Textul este distribuit, dupa cum informeaza ministrul Muncii chiar de reprezentanții unui un sindicat care ar reprezenta mii de oameni. Iata mesajul Olguței Vasilescu: "Un SINDICAT care reprezinta cateva mii de…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, persoana juridica de drept privat, independenta, nonprofit, neguvernamentala si apolitica, asociatie profesionala a judecatorilor din Romania, a adresat o solicitare motivata Președintelui Romaniei și Parlamentului Romaniei privind consultarea Comisiei…

- Accident in cartierul Crangași din București. 4 oameni au fost raniți in urma accidentului in care au fost implicate doua mașini. Accidentul s-a produs in urma cu scurt timp pe Calea Crangași-Bulevardul Constructorilor. Doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi a trecut pe culoarea roșie…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri"."Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost…

- Vaticanul a anuntat de curând ca va organizeaza un „curs de exorcizare”, motivând ca din ce în ce mai multi oameni sunt posedati.Benigno Palilla, preot sicilian si exorcist, a spus pentru Radio Vatican ca anual în Italia se înregistreaza aproximativ…

- Aproximativ 250 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Asociatia Colectiv GTG 3010 colecteaza donatii pentru cei ramasi fara case si bunuri in cumplitul incendiul de la Medgidia, de la inceputul lunii februarie. Atunci, mai multe familii au ramas in strada, in toiul iernii, dupa ce flacarile s au raspandit la mai multe case.Totodata, potrivit asociatiei,…

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- UPDATE Printre protestatari, cei mai mulți fiind persoane in varsta, se afla și cațiva tineri. Celebrul ”Stegar dac” e și el la DNA.Jandarmeria a intrat in alerta și a depplasat efective impresionante la sediul DNA! Acolo, zeci de oameni s-au strans și protesteaza imtrpoiva șefei DNA, Laura…

- Vicepresedintele PUN, Ana Gutu, a criticat activitatea lui Dorin Chirtoaca la sefia Capitalei. Aceasta i-a reprosat fostului primar de Chisinau ca s-ar fi inconjura la Primarie „cu oameni de nimic, tineri corupti, neprofesionisti, care in final v-au vandut pe mana justitiei politic angajate”.

- Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism considera ca folosirea de catre premierul Viorica Dancila a termenului de autism cu sensul profund negativ, intr-o disputa politica, este o jignire adusa persoanelor cu aceasta afectiune.Asociatia Copiilor cu Autism i-a transmis vineri premierului o…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule președinte, asistati si dumneavoastra, alaturi de ceilalti aradeni, la adevarate „tiruri” verbale ale reprezentantilor PSD si PNL Arad pe seama bugetului Aradului. Cum vede, ca parte neutra, Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie situatia? Samuel Caba. Ce se vede: administratia…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, politistii si lucratorii de la gaz au fost solicitati sa intervina dupa ce o magistrala de gaz dintr-o comuna rezidentiala a fost fisurata.

- "Dam in judecata Guvernul pe cele trei acte normative, respectiv Legea salarizarii, Ordonanta 79, cea care modifica contributiile si le transfera de la angajator la angajat si Ordonanta 90, care spune ca la cresterea salariala din 2018 s-a avut in vedere transferul sumelor aferente suportarii contributiilor.…

- Celebrul actor american Jim Carrey a anunțat recent pe Twitter ca își vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul de pe rețeaua sociala, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze compania.Carrey sustine ca Facebook a profitat de…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de ex-premierul Dacian Cioloș, cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „degringolada” creata de ”experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica”. „PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut…

- Presa traieste un marasm existential. Oameni de valoare exceptionala, culti si educati, ajung sa nu mai fie publicati sau se retrag dintr-o presa tabloidizata in mod accelerat. Fara o lege actualizata si adaptata noilor oportunitati de informare si comunicare, oricine poate fi oricand rastignit public,…

- Reforma in sistemul de salarizare a ministrului Muncii a adus numeroase critici din partea sindicatelor care au avertizat ca multi angajati vor pierde sume importante la salariu. Documentele publicate de...

- Nationalistii corsicani încearca sa puna presiune pe Paris înainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sâmbata în capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa

- O camioneta a intrat in pietoni pe o strada aglomerata din Shanghai, China. Cel putin 18 oameni au fost raniti, iar trei dintre victime au ajuns in stare grava la spital. Unii martori au declarat ca in portbagajul dubitei au vazut mai multe canistre cu gaz.

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in alta parte sau se mai si intersecteaza. (...) In schimbul unui ministru marioneta, o papusa ridicola, domnul Misa (...), au venit doi ministri, domnul Stefan Viorel,…

- De vorba cu Andrei Rosu despre Atlantic Challenge Andrei Rosu Dupa cea mai grea cursa de anduranta din lume , echipa Atlantic 4 s-a întors duminica ,28 ianuarie, acasa. Echipajul a plecat pe 14 decembrie din insulele Canare și a ajuns în Antigua pe 21 ianuarie. Andrei Rosu,…

- Fluviul Sena devine o amenintare tot mai mare pentru locuitorii Parisului. Nivelul apei in rau a ajuns la 5,8 metri. Drept masura de precautie, peste 1.500 de oameni au fost evacuati din propriile case.

- Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in urma acestui accident cumplit. Deocamdata se cunoaște doar faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua dintre persoanele decedate se aflau intr-o masina,…

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație a organizat o dezbatere pe problemele de sanatate, la care au participat medici prestigiosi din Arad. Printre acestia, s-au numarat dr. Daniela Carnatu, Mihai Seran, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Urgența Județean Arad,…

- Ionel Catalin Nasui este primul consilier local al USR Maramures, fiind totodata si primul consilier local din mediul rural al USR la nivel national. Consilier local in Viseu de Jos, acesta a activat pana acum ca independent, afirmand ca a gasit in USR oameni sinceri si cinstiti. “Am gasit in echipa…

- Proiectul initiat de catre Clubul de jurnalism si implicare civica Tineret in (re)actiune, Asociatia “Eu, tu si ei” si blogul VranceaAltfel.ro, Focsaniul Unirii - civic walking tour urmareste sa implice focsanenii intr-un proces de redescoperire si punere in valoare a monumentelor si obiectivelor…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Singurii oameni din incinta vor fi cumparatorii. Masura vine cu ceva intarziere, dar vine... E un moment esential pentru ca acest concept poate defini retailul in viitor. Poate redefini industria, poate schimba din temelii vietile a milioane de oameni.

- Unul dintre marile mistere ale istoriei este epidemia de...dans aparuta in 1518, in Strasbourg. In mijlocul verii, peste 400 de oameni au ieșit pe ulițe spre a danțui non-stop. Pentru ca au crezut ca prin muzica le vor potoli setea de dans, autoritațile au adus orchestre, astfel ca francezii - printre…

- Secretarul general de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a declarat ca institutia pe care o reprezinta a initiat o ancheta pe cazul tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilulului. Potrivit oficialului, rezultatele preliminare…

- Pentru al doilea an la rand, Andreea Marin vine la Brasov, la Gala „Aici pentru Tine”, pe care o va prezenta pe 23 februarie. Oameni de afaceri din Brasov si din tara, autoritati locale si vedete sunt invitate la acest eveniment organizat de Asociatia „Aici pentru Tine”. In 2018 gala este organizata…

- Ora 17.00, afara e deja noapte. Pe 1 decembrie, sute de localnici au venit, așa cum fac an de an, in scuarul casei de cultura din Sipoteni sa dea impreuna startul sarbatorilor de iarna prin aprinderea luminițelor de pe brad. Insa aici…nimic. Peste tot – intuneric bezna. Nici macar o luminița nu prevestea…