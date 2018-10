Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a reiterat, in Ucraina, mesajul ferm privind necesitatea prezervarii drepturilor etnicilor romani, in special dreptul la educatie in limba materna, precum si a consultarii autentice a acestora cu privire la deciziile care au implicatii pentru identitatea lor.



Acesta a efectuat o vizita de lucru in Ucraina pe 4 si 5 octombrie, in regiunile Transcarpatia si Cernauti.



Potrivit unui comunicat al MAE, oficialul roman a efectuat deplasarea in Ucraina inclusiv in perspectiva viitoarei sesiuni a Comisiei interguvernamentale mixte romano-ucrainene…