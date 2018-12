Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat, marti, raportul MCV pentru Romania. Concluziile sunt extrem de dure si exprimate foarte clar, astfel incat sa nu lase loc de interpretare autoritatilor de la Bucuresti. Astfel, se cere "suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor…

- USR a depus miercuri la Parlament un proiect de lege care transpune in legislație recomandarile Comisiei de la Veneția, se arata in comunicatul de presa al USR Arad. „Vom cere dezbaterea proiectului in procedura de urgența. Daca proiectul USR ar fi votat, procurorul general NU ar putea fi revocat din…

- „Este evident ca legile justiției in forma in care sunt ele valabile astazi trebuie regandite și trebuie modernizate. Este clar ca obiectivul meu, cel puțin, este sa ajunem sa avem legile corectate și sa garantam independența justiției. Pentru asta este cu siguranța nevoie de mai multe lucruri. Este…

- Presedintele comisiei parlamentare privind legislatia din Justitie, Florin Iordache, spune ca nu vor fi preluate toate recomandarile Comisiei de la Venetia si se declara dezamagit ca forul european s-a antepronuntat, fara sa astepte deciziile CCR.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca a declarat, vineri pentru MEDIAFAX, ca postarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, despre Comisiei de la Veneția care recomanda sa nu existe pensionari anticipate in sistem echivaleaza cu o demisie a sa din Cabinetul Dancila."Postarea ministrului…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord Legile Justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila citat de Agerpres.ro. Discutam in sedinta de Guvern de astazi un proiect de ordonanta de urgenta prin care punem in acord cele trei Legi…

- Ministrul Tudorel Toader a declarat joi, dupa intalnirea avuta la Parlament cu liderii coalitiei de guvernare, ca in ordonanta de urgenta care urmeaza sa fie emisa pe tema legilor Justitiei vor fi preluate din recomandarile Comisiei de la Venetia "ceea ce trebuie preluat" si "ceea ce se poate prelua".…

- O delegatie a Comisie de la Venetia va efectua, joi, o vizita la Bucuresti, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justitiei.