- "Se fac diverse pariuri cum o sa ia doamna Dancila si PSD-ul o sa ia voturile sa le puna intr-o straita (...) si o sa i le dea domnului Diaconu si se va intampla o mare schimbare de perspectiva. Eu sunt foarte linistit pentru ca romanii sunt oameni inteligenti si romanii inteleg care sunt optiunile…

- Senatorul Emanoil Savin a demisionat miercuri din grupul PSD, anuntul fiind facut in plenul Senatului. Savin a declarat pentru News.ro ca a fost contactat pentru a semna motiunea de cenzura initiata de PNL si ca va semna documentul impotriva guvernului Dancila, fara a fi decis daca o va si vota. Liderul…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Noul presedinte al PSD Cluj, Liviu Alexa, ziarist la origine, imbina din 2012 activitatea de jurnalist/patron de ziar cu cea de om de afaceri si candidat la intrarea in politica. A infiintat si condus mai multe institutii media, a caror existenta a pendulat intre activitatea jurnalistica si cea de instrumente…

- Liderul judetean al Pro Romania Suceava si vicepresedinte la nivel national, deputatul Ioan Catalin Nechifor, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu exista dialog cu ALDE si ca ''nu e tocmai placut'' pentru formatiunea pe care o reprezinta ca exista ''miscarile'…

- Dan Barna a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Galati, ca romanii nu mai cred in minciunile lui Calin Popescu Tariceanu. "Tot ceea ce vedem in aceste zile este confirmarea unei realitati pe care a aratat-o 26 mai. Strategia vopsirii gardului si a reetichetarii partidului nu mai…

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat, miercuri seara, ca pentru Victor Ponta orice mutare politica ”are un risc foarte mare”. ”Daca se intoarce la PSD si se ia de brateta cu doamna Dancila, devine un politician de pluton, marginal”, a spus Barna.