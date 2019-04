Liderul judetean al Pro Romania Suceava, deputatul Ioan Catalin Nechifor, a declarat intr-o conferinta de presa, vineri, ca transportul aurului in tara este o ''afacere'', in conditiile in care este foarte costisitor, fiind de vazut ce firma anume se va ocupa de acest lucru.



In opinia lui Nechifor, acest transport este adevarata miza a aducerii rezervei de 63 de tone de aur in Romania.



"Interesul este ca Liviu Dragnea sa ajunga presedinte (n.r.-al Romaniei). Dragnea trage la Presedintie si pentru asta face tot ceea ce face. Numai populism (...) E o prostie…