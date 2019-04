Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, a intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de marți -26 martie, in jurul orei 16, pentru a stinge un incendiu izbucnit la fosta fabrica de paine de pe strada Fabricii ( etajul IV al…

- Detasamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj a intervenit in seara zilei de 11 martie, ora 21.56, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din cartierul Ortelec, de pe strada Bujorilor. La fata locului, unde s-a intervenit…

- Biserica penticostala din localitatea Calacea, comuna Garbou, a fost cuprinsa de flacari in cursul serii de miercuri – 27 februarie, ora 20.35. La fața locului pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii jibouani din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU Porolissum…

- Joi, in jurul orei 14:30, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in apropierea localitatii Malcoci.Suprafata afectata este de aproximativ 7 hectare de vegetatie stuficola. La fata locului s au deplasat subofiteri cu o…

- Pompierii militari au fost alertați la miezul nopții sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la pensiunea Montana din localitatea Sambata de Sus. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, la fața locului au acționat…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica seara, in jurul orei 22:45, la un imobil situat pe raza localitații Chinteni. Potrivit primelor informații, incendiul s-a declanșat in interiorul unei case situata pe strada Unirii din localitatea clujeana Chinteni, flacarile extinzandu-se și la acoperiș. In urma…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt au fost solicitati in cursul noptii de duminica spre luni sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din Oslobeni, judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, incendiul se manifesta generalizat la o casa…