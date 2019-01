Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova a debutat cu o victorie in grupa D a Cupei EHF, dupa ce s-a impus cu 18-12 in fata echipei Nykobing, una din echipele momentului in Danemarca. Formatia pregatita de Bogdan Burcea este detinatoarea en-titre a trofeului. Urmatorul meci este peste o saptamana, in Spania,...

- Reprezentativa under 21 a Romaniei va evolua in grupa cu Anglia, Franta si Croatia, la Campionatul European din 2019, conform tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Bologna. Componenta grupelor este urmatoarea: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia Grupa B: Germania,…

- Tanarul internațional A Tudor Baluța, 19 ani, este unul dintre cei mai inteligenți fotbaliști din Liga 1. Mijlocașul-revelație de la Viitorul a terminat clasa a XII-a cu media 9,96 și a luat Bacalaureatul cu media 8,81 (8,45 la Limba și literatura romana, 8,75 la Istorie și 9.25 la Logica, argumentare…

- SCM Rm. Valcea a fost invinsa de Ikast-Herning cu 22-16 in prima mansa a turului 3 preliminar al Cupei EHF la handbal feminin. Liderul Ligii Nationale si-a ingreunat astfel misiunea de a patrude in grupele competitiei. Partida retur se va juca peste 8 zile, la Valcea.

- Dinamo Bucuresti a invins echipa spaniola Abanca Ademar Leon cu scorul de 35-30 (18-15), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a facut un joc excelent si a obtinut o victorie foarte pretioasa in perspectiva calificarii in play-off-ul…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa in deplasare de formatia poloneza Orlen Wisla Plock, cu scorul de 29-28 (14-12), sambata seara, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Primele zece minute ale partidei au fost echilibrate, dar apoi gazdele s-au desprins la 7-4 (min. 13) si au…

- "Naționala" Romaniei de handbal masculin n-a avut nicio șansa astazi, in fața Franței, la Cluj, in preliminariile CE 2020: 21-31, scor final, De șase ori campioana a lumii, Franța domina handbalul in ultimii 20 de ani. "Cocoșii" au un lot stelar, cu trei-patru jucatori de calitate pe fiecare post!…

- O frauda fiscala la nivel european a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari europene. Au fost fraudați astfel 55 de miliarde de euro, potrivit Reuters, informeaza Digi24.roParticipantii la aceasta schema incasau rambursarea impozitului pe dividende de mai multe ori pentru…