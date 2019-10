NEBUNIE în Turcia: poliția a ARESTAT 5 cetățeni germani Politia turca a arestat cinci germani banuiti a fi membri ai unei organizatii kurde interzisa, a anuntat o agentie pro-kurda care, fara sa mentioneaze in mod explicit numele acestei organizatii, a facut referinta la Partidul muncitorilor din Kurdistan (PKK), considerat drept terorist de Ankara, scrie AFP, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Suspectii au fost arestati saptamana aceasta si inchisi la Ankara sub acuzatia de a fi facut propaganda si de a fi membri ai acestei organizatii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

