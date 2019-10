Nebunia de taxiurilor aeriene: firmele rusești intră în cursa pentru a produce mașină zburătoare Fundația Rusa pentru Proiecte de Cercetare Avansata a anunțat ca a fost inființat un laborator special la Institutul de Cercetari Aeronautice Siberiene, pentru a crea „un model demonstrativ la scara larga a unui drone de decolare și aterizare ultra-scurte cu propulsie hibrida (o mașina care zboara )”, dupa cum Rusia s-a alaturat nebuniei taxiurilor aeriene. Oamenii de știința din cel mai mare oraș din Siberia, Novosibirsk , au primit sarcina de a dezvolta ceea ce poate deveni prima mașina zburatoare a țarii in urmatorii patru ani. Daca totul merge in plan, modelul va fi proiectat și testat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

