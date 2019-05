Nebănuitele resurse ale răutăţii E o veche dezbatere filosofica aceea care incearca sa decida daca rautatea este inscrisa in ADN-ul individului sau daca ea este dobandita pe parcursul vietii. Jean-Jacques Rousseau era convins ca omul se naste bun, dar ca societatea il corupe. Altii dau vina pe educatie, pe mediul familial sau pe diverse traume suferite la varste fragede. Frustrarea, spun psihologii, este una din cauzele majore ale rautatii. N-ar trebui sa ne surprinda puseurile de rautate de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

