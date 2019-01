Nebănuite timpuri Se spune despre noi, romanii, ca suntem foc de isteti, dar niciodata cu suficient de multa minte incat sa incerca sa facem ceea ce trebuie mai intai pentru noi si apoi pentru altii. Despre tara e discutabil! Am facut ce-am facut si de aproape trei decenii ne-am cam ales cu praful de pe toba. Ce-a fost mai bun a plecat. Si inca mai pleaca! „Nu-i cu suparare" ar spune unii. Macar am ramas cu ceva! Am ramas cu varatul mainii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele pentru cele trei spitale regionale nu au fost trimise la Comisia Europeana (CE), a sustinut, vineri seara, comisarul european pe Politici Regionale, Corina Cretu, potrivit Mediafax. „Pot fi finatate (n.red. – in perioada de programare 2014 – 2021), daca Guvernul decide sa solicit Comisiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezentat, luni, date despre pregatirea, preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. "Noi trebuie sa avem un nivel de ambitie care sa ne permita la sfarsitul exercitiului sa zicem daca Romania are…

- Chiar daca judetul nostru a fost ferit pana acum de pesta porcina africana, si la noi a fost luata o serie de masuri, una dintre ele fiind chiar suplimentarea cotelor de vanatoare in cazul mistretilor, in scopul prevenirii propagarii virusului. Numai ca, daca am stat bine la vanat, la mancat…

- Craciunul este o sarbatoare speciala pentru Ștefan Banica Junior, care nu concepe sa fie departe de familia sa de sarbatori. Ștefan Banica Junior a dezvaluit cum este Craciunul pentru el. Artistul a marturisit ca oriunde s-ar afla face tot posibilul pentru a ajunge sa fie alaturi de familia sa. „Sincer,…

- Ministrul Afacerilor Interne a transmis, de Ziua Naționala a Romaniei, un mesaj romanilor, exprimandu-și speranța ca de Ziua Naționala inimile romanilor sa bata in același ritm."Suntem privilegiați sa traim acest moment unic in istorie – Centenarul Marii Uniri! Am avut șansa sa ne fi nascut…

- Mari și Iulian se vor intalni in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, la Bonfire dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți. Inainte de intalnirea cu iubitul ei de acasa, Mari nu se sfiește sa recunoasca faptul ca, pentru ea, „Insula Iubirii” a fost rețeta fericirii.…

- Muzicienii de la Filarmonica Banatul Timișoara, oraș care in anul 2021 va fi Capitala Culturala Europeana, reclama in continuare atitudinea directorului Ioan Garboni. 50 de zile au negociat zi de zi pentru a semna un contract colectiv de munca, dar spun ca documentul nu-i prea ajuta. „Este…

- Ștefan Sprianu, alias Speak, nu a mai fost la o petrecere in club de ani buni. Cand este invitat la zilele de naștere ale prietenilor sai, refuza, sa mearga, dar le trimite cadourile la timp. La 32 de ani, cu multe nopți pierdute prin cluburi sau la alte evenimente, Speak, a ajuns la varsta la care…