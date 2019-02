Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani care conducea un autoturism pe DJ205B, in afara localitatii buzoiene Naeni, a decedat duminica seara, dupa ce a pierdut controlul masinii si a intrat intr un copac, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Un autoturism care circula pe DJ 107, Drambar – Alba Iulia, s-a rasturnat in afara carosabilului. Accindetul s-a petrecut in dreptul targului de animale. Șoferul autoturismului, marca Mercedes, un tanar de 28 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a…

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul zilei de joi, 31 ianuarie, pe raza judetului Iasi. Un barbat a murit si un altul este grav ranit dupa ce un autoturism Dacia a intrat intr-o autoutilitara.

- Soferul masinii, un roman de 30 de ani, a murit pe loc, in vreme ce prietenul lui, care era pe locul din dreapta, 33 de ani, tot roman, e in coma si medicii sunt rezervati in privinta sanselor lui de supravietuire. Romanca din Italia, ucisa in timp ce mergea la munca. Femeia a fost spulberata…

- Sfarsit tragic pentru o moldoveanca de 38 de ani. Masina in care se afla s-a ciocnit violent cu un autocamion in apropiere de Brasov. Soferul, in varsta de 45 de ani, la fel moldovean, s-a ales cu un picior rupt si un traumatism cranio-cerebral.

- Un batran de 71 de ani a murit la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in momentul in care traversa neregulamentar strada. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului și a lasat persoana ranita in mijlocul drumului.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe soseaua care leaga Timisoara de Cenad. Potrivit Realitatea.net, un microbuz si o Dacia Logan s au ciocnit frontal, iar doi tineri de 31 de ani, un barbat si o femeie, aflati in autoturism, au murit. Conform primelor cercetari, tragedia s a produs dupa ce…

- Un accident intre un autoturism și un TIR a avut loc in seara de miercuri, 12 decembrie, in localitatea Moftin – judetul Satu Mare. Șoferul autoturismului a fost gasit carbonizat. Coliziunea a fost atat de puternica incat cele doua mașini au luat foc instantaneu. O persoana a fost gasita decedata, soferul…