Neatentia unui barbat in varsta de 50 de ani din judetul Vaslui la volan a băgat două autoturisme sub o cisternă Neatentia la volan a bagat doua autoturisme sub o cisterna și i-a adus un dosar penal unui barbat in varsta de 50 de ani din judetul Vaslui. Acesta a provocat, aseara, un accident care putea avea urmari grave. Nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar din sens opus si, la o manevra la stanga, masinile s-au ciocnit. ”Neacordarea de prioritate a fost cauza unui accident rutier produs pe DE 581. In urma evenimentului rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, o femeie de 51 de ani din Iasi a fost vatamata usor, fiind transportata la spital. In cauza a fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Corbu, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 17:30, un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe Dj 226, in localitatea Corbu, dinspre Navodari catre Sacele.La un moment dat a efectuat viraj la stanga…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Rachitoasa, județul Bacau, a fost reținut miercuri, fiind acuzat ca a intrat in casa unei femei in varsta de 84 de ani și a violat-o potrivit mediafax Potrivit unor surse juridice, violul s-a petrecut in noaptea de 13 spre 14 aprilie, in comuna Rachitoasa,…

- O ambulanța aflata in misiune, cu semnalele luminoase in funcțiune, a accidentat mortal, duminica, un barbat in varsta de 63 de ani, in orașul Reșița, dupa ce acesta a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, duminica,…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti la amiaza in comuna Baltati din Iasi. Una dintre masini s-a rasturnat. Intr-unul dintre autoturisme a ramas incarcerat un adolescent de 16 ani. Acesta este constient. Sase persoane au avut de suferit in urma impactului - trei adulti…

- Inconștiența in trafic nu este intalnita doar in cazul tinerilor, dar și a celor mai in varsta. Doua persoane, soț și soție, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș, șoferul fiind baut bine. De Florii, un barbat in varsta de 61 de ani, intors de la un ... The…

- La data de 4 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Lumina, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe DN 22, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,46 mg l alcool pur in aerul expirat . Totodata, politistii…

- Un barbat in varsta de 79 de ani, din județul Mureș, a murit din cauza gripei, anunța Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, care mai precizeaza ca acesta era vaccinat. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 189, potrivit Mediafax.Un barbat in varsta de…

- Potrivit unor martori, camionul incarcat venea cu viteza, intrand pe contrasens. In aceste momente, camionul a acrosat unul din TIR-uri care a incercat sa il evite, intrand in curtea unui om care, in mod miraculos, a scapat nevatamat. In cele din urma, camionul a intrat in alt TIR care a iesit de pe…