Neatenția ucide. Un băiat de 16 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină Un grav accident de circulație petrecut aseara a dus la moartea unui tanar in varsta de doar 16 ani. Tragedia s-a petrecut pe strada Tiberiu din Arad, in jurul orei 23.20. Conform IPJ Arad, „un barbat de 30 ani, din Arad, a condus un autoturism pe str. Tiberiu, iar la intersecția cu strada Lacramioarelor a […] Articolul Neatenția ucide. Un baiat de 16 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani din Arad a murit la spital, in noaptea de luni spre marti, dupa ce a traversat o strada din municipiu prin loc nepermis si in fuga, fiind lovit de un autoturism, potrivit Agerpres. Accidentul a avut loc aproape de miezul noptii, intr-o intersectie din cartierul Bujac.Citește…

- Un elev de liceu și-a pierdut viața, seara trecuta, pe patul de spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Arad. Tanarul a fost izbit in plin de o mașina, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Șoferul in varsta de 30 de ani, care circula pe strada Tiberiu, la intersecția ...…

- Grav accident de circulație, in vestul țarii, in aceasta dupa amiaza. Un barbat a murit decapitat, iar un altul s-a ales cu mai multe rani, in urma unui accident rutier petrecut la iesirea din Vladimirescu spre Horia, in județul Arad. Polițiștii au ajuns de urgența la fața locului, la fel și mai multe…

- Un tanar de aproximativ 18 ani este cautat de poliție in urma unui accident rutier. Acesta circula pe strada Rachitei din direcția Transilvaniei catre strada Pasajului, și ajuns in intersecție cu strada din urma, a acrosat un copil biciclist care circula pe strada Pasajului si care nu ar fi oprit la…

- La data de 14 mai 2019, in jurul orei 11,15, pe strada Ion Creanga din municipiul Aiud, un barbat de 57 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unei manevre de mers inapoi, imprejurare in care a acroșat-o pe o femeie de 70 de ani, din […] The…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16.25 o femeie, de 55 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, banda nr. 3, dinspre strada Cumpenei catre strada Caraiman. In…

- Șoferul unui autoturism a murit, joi, dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un TIR, pe DN7 Pecica –Nadlac, județul Arad. Traficul este blocat, informeaza Mediafax.Citește și:Arges: Traficul rutier este restrictionat pe doua tronsoane ale DN 7 Potrivit Centrului Infotrafic,…

- Un accident grav s-a petrecut miercuri noaptea, in jurul orei 22:50, pe DN 1, la ieșirea din Teiuș spre Aiud. Un barbat care circula pe partea carosabila a fost lovit de o mașina Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut pe DN 1, km 401, la iesire din Teius spre Aiud. Un barbat care circula pe […]…