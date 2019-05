Neamţul va vota la Bozovici Fiind cetatean al unui stat membru al UE, are dreptul sa voteze in Romania, in localitatea de domiciliu sau de resedinta, fapt pentru care a si facut, la timp, o cerere in acest sens. Germanul va vota in comuna Bozovici, insa nu va primi si cele doua buletine pentru Referendum, ele facand parte dintr-o consultare populara initiata de presedintele Romaniei. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

