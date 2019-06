Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține, in mesajul adresat la comemorarea a 78 de ani de la pogromul de la Iași, ca inca exista pericolul ca manifestarile rasiste și antisemite sa reapara in societatea romaneasca, el invocand profanarea recenta a cimitirului evreiesc de la Huși. ”Riscul ca manifestarile…

- Presedintele de onoare al PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Iasi, ca va merge la referendumul de pe 26 mai si va vota 'Da', avand in vedere ca daca nu se va intruni cvorumul, "unii vor considera ca au primit legitimitate ca sa faca zob legile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Iași, ca ”sistemul” a declanșat impotriva aleșilor social-democrați ”o sinistra operațiune de exterminare politica”. ”Cata vreme avem succes in guvernare ei nu au șanse sa ne bata democratic și se folosesc de procurori și dosare”, a rabufnit...

- Presedintele PSD Dambovita, Rovana Plumb-candidatul numarul 1 pe lista PSD la alegerile europarlamentare, a dat un mesaj mobilizator pentru toti romanii chiar din inima Moldovei, fiind prezenta la mitingul PSD la Iasi. Rovana Plumb a tinut sa sublinieze si faptul ca PSD a realizat cea mai mare majorare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Iași, ca ”sistemul” a declanșat impotriva aleșilor social-democrați ”o sinistra operațiune de exterminare politica”. ”Cata vreme avem succes in guvernare ei nu au șanse sa ne bata democratic și se folosesc de procurori și dosare”, a mai spus el.Citește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cazul in care mitingul PSD, de pe 9 mai, de la Iași, va fi perturbat de contra manifestații, atunci și PSD iși va trimite oamenii la mitingul PNL, de pe 11 iunie, tot la Iași.”Daca ei vor sa joace așa in campanie, atunci vor fi cotra manifestații…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Iohannis abia marti „ar da un semn de viata” in legatura cu remanierea guvernamentala.„Luni o sa avem o intalnire in coalitie, impreuna cu doamna prim-ministru, si o sa stabilim ce facem. Am inteles ca abia marti presedintele ar da un semn…

- „Ar trebui sa nu se mai foloseasca niciodata in viata lui de tragedii pentru a trage foloase politice” Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, afirma ca a ramas ca un gust amar dupa comunicatul lui Klaus Iohannis, prin care presedintele solicita mobilizarea tuturor partidelor pentru asigurarea standardelor…