PMP va relua, in sesiunea parlamentara de toamna, demersurile pentru transpunerea in practica a referendumului din urma cu 10 ani privind un Parlament cu 200 de membri, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al partidului, Mihail Neamtu. "Acum 10 ani, aproape 7 milioane de cetateni romani au cerut printr-un referendum un Parlament cu 300 de membri si clasa politica a dat cu flit. Initiativa parlamentara a lui Eugen Tomac (n.r. - cu aceeasi cerinta) a fost respinsa. (...) Noi credem ca in aceasta noua sesiune parlamentara vom putea convinge mai multi parlamentari ca este momentul sa restauram principiul…