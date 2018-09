O persoana a decedat si trei au fost ranite in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme, miercuri seara, pe drumul national din localitatea Bicazu Ardelean, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru. ‘La fata locului a ajuns prima data un echipaj medical care se deplasa la un alt caz. In urma evenimentului au rezultat doua persoane aflate in stare de inconstienta, dintre care una a fost declarata decedata si alte doua persoane – o femeie si un copil – care au nevoie de asistenta medicala’, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Neamt.…