- ■ 138 de elevi au absentat de la proba scrisa de miercuri ■ un candidat a fost eliminat dupa ce a fost prins ca avea un telefon mobil ■ Conform comunicatului de presa publicat pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, la proba de Matematica sau Istorie a examenului de Bacalaureat au fost inscrisi…

- ■ pompierii cred ca un incendiu de la Trifesti a fost cauzat de „focul deschis in spatii deschise“ ■ nedoritul incident s-a soldat cu pagube insemnate ■ Un puternic incendiu in care au ars un garaj si doua magazii a avut loc in zi de sarbatoare, simbata, 29 iunie, in localitatea Trifesti. Focul a fost…

- ■ instanta de judecata i-a lasat sa aiba activitate, dar nu in sistemul public de sanatate ■ ei pot presta ca medici, insa doar in sistemul privat ■ decizia este definitiva ■ Medicii ortopezi Constantin Nanu si Grigore Berea, au repurtat o victorie partiala in instanta, dupa ce au contestat la Curtea…

- ■ miercuri ar fi trebuit sa fie verificate sirenele, dar exercitiul a fost aminat ■ avind in vedere ploile abundente, s-a decis ca in aceasta perioada sirenele vor fi folosite numai in situatii reale ■ Exercitiul de alarmare ce ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, 5 iunie, a fost sabotat de precipitatiile…

- ■ in ciuda problemelor de sanatate care se agraveaza, profesorul Eusebiu Popa continua sa pregateasca fetele de la Rugby Club Venus Rifil Piatra Neamt ■ intr-un turneu de la Bucuresti, tehnicianul le-a dat indicatii Matzelor Negre dintr-un carut cu rotile ■ recent, antrenorul a suferit cea de-a 32 operatie…

- Opt gospodarii din comuna Doljesti, au fost in pericol de a fi inundate, marti, 7 mai, dupa ce piriul Albuia a iesit din matca. Din fericire, nu a fost nevoie sa fie persoane evacuate, iar pompierii nemteni au intervenit cu o pompa de mare capacitate pentru a deversa apa din zona de risc in riul […]…

- ■ Bradu Borca si-a varsat naduful dupa ultimele sanctiuni primite si a incarcat cu 20 de goluri plasa codasei Ligii 4 ■ duminica viitoare, muntenii pot reveni pe locul I doar daca se vor impune in derby-ul de la Raucesti ■Primul esalon al Ligii 4 de fotbal din Neamt se apropie de finalul sezonului regulat,…

- Elevii din Neamt care au participat la etapa nationala a Olimpiadei de stiinte socio-umane s-au intors cu o zestre formata din trei mentiuni, obtinute de adolescenti ce invata la licee din Roznov, Roman si Bicaz. „In perioada 22-26 aprilie 2019 s-a desfasurat, la Brasov, etapa nationala a Olimpiadei…