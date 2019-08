O femeie in virsta de 41 de ani, din Bodesti, care a accidentat un copil de 8 ani si a fugit de la locul accidentului, a fost initial retinuta de politisti, iar ulterior a fost plasata sub control judiciar. “La data de 2 august, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au fost sesizati […] Articolul Neamt: Soferita sub control judiciar dupa ce a fugit de la locul accidentului apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .