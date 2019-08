Neamţ: Sentinţă dublă pentru că a muşcat un poliţist ■ inculpatul a primit o pedeapsa de un an de detentie pentru ultraj, insa procurorii au atacat-o si au obtinut dublarea sanctiunii ■ cel in cauza a fost arestat la inceputul anului dupa ce a injurat o patrula de politisti, iar pe un agent l-ar fi muscat de brat ■ Un individ din localitatea Cracaoani, […] Articolul Neamt: Sentinta dubla pentru ca a muscat un politist apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

