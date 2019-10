Neamţ: Şapte persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, reţinute în urma unor percheziţii ale procurorilor DIICOT Sapte inculpati au fost retinuti de procurorii DIICOT in urma unor perchezitii efectuate, marti, la 10 locatii din judetul Neamt si una din judetul Harghita, la persoane suspectate ca fac parte dintr-un grup organizat de contrabanda cu tigari. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT remis, miercuri, AGERPRES, in cursul acestui an ar fi fost constituit un grup infractional organizat in Piatra-Neamt, ai carui membri au achizitionat cantitati importante de tigarete provenind din contrabanda, pe care le-au depozitat si comercializat catre diversi cumparatori, in principal in judetul Neamt. ‘Ca… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

