Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 33 de ani, din Piatra Neamt, care conducea un autocar pe DN 15, dinspre municipiul resedinta de judet spre Bicaz, a provocat un accident rutier soldat cu doua victime, luni, 22 iulie. Barbatul a pierdut controlul volanului, neadaptind viteza la conditiile de drum, si a intrat pe contrasens.…

- Conform primelor cercetari efectuate de politisti, accidentul rutier produs luni dimineata, 22 iulie si soldat cu doua victime a fost provocat de o soferita care a pierdut controlul asupra directiei de deplasare sI a patruns pe contrasens intrind in coliziune cu un alt autoturism condos tot de o femeie.…

- Un accident rutier soldat cu o victima incarcerata a avut loc in urma cu putin timp, vineri, 19 iulie, in localitatea Bodestii de Jos. Din primele informatii oferite de salvatorii nemteni care se deplaseaza la locul accidentului, este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. “Accident rutier…

- ■ inculpatul de 57 de ani si-a injunghiat fiul in virsta de 26 de ani ■ victima a ajuns pe patul de spital, iar tatal in arest ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a lui Petru Lucaci, in virsta de 57 […] Articolul…

- ■ la jumatatea lui Cuptor sint anuntate maxime de 16 grade Celsius in Piatra Neamt ■ si minimele nocturne sint in scadere ■ de saptamina viitoare se intorc ploile ■ Vremea capricioasa nu da semne de revenire, dimpotriva, se face si mai frig decit pina acum, iar la inceputul saptaminii viitoare meteorologii…

- ■ aceste insecte sint raspunzatoare de boala Lyme ■ lunile mai si iunie sint propice inmultirii capuselor ■ specialistii recomanda o serie de masuri preventive ■ Medicii de la Compartimentul de prevenire a bolilor, din cadrul Directia de Sanatate Publica Neamt atrag atentia asupra faptului ca dupa ploile…

- Un medic aflat in garda la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal Roman a avut parte de o experienta extrem de neplacuta! A fost luat de gat si doborat la podea de unul dintre pacienti.

- ■ un medic aflat in garda a fost agresat de un pacient nervos ca nu a fost consultat ■ doctorul si-a scos certificat medico-legal si a facut o plingere la Politie ■ daca va fi gasit vinovat, agresorul risca o pedeapsa cu inchisoarea ■ Medicul Dragos Barca, de la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului…