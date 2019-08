Neamţ: Raziile poliţiştilor rutieri – 487 de “victime” ■ au fost aplicate peste 480 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute peste 80 de permise de conducere “Recolta” bogata a politistilor rutieri din Neamt in urma unei actiuni de control desfasurata in intervalul 9-11 august: peste 480 de sanctiuni contraventionale, peste 80 de permise de conducere retinute, patru certificate de inmatriculare retrase. Au […] Articolul Neamt: Raziile politistilor rutieri – 487 de “victime” apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

