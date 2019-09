Un angajat al Fabricii de zahar din municipiul Roman a gasit mai multe proiectile in sfecla de zahar, in zona de sortare a unitatii, si a anuntat evenimentul la 112, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. La fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamt care a gasit un proiectil exploziv de calibrul 75 milimetri, un proiectil exploziv de calibrul 47 milimetri, un focos de cap pentru proiectil si un stabilizator pentru lovitura de aruncator. ''Elementele de munitie au fost gasite in zona de extragere a impuritatilor, unde se sorteaza sfecla de zahar,…