- Primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic, a fost condamnat, marti, de Curtea de Apel Bacau, la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul privind schimbul de terenuri facut intre Primaria Piatra-Neamt si omul de afaceri Mihai Apopii. La aceeasi pedeapsa, de 3 ani de inchisoare cu…

- Intr-un dosar in care acuzațiile sunt de abuz in serviciu in legatura cu subevaluarea unor terenuri, Curtea de Apel Bacau l-a condamnat pe Dragoș Chitic, actualul primar al municipiului Piatra Neamț, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In același dosar a mai fost condamnat și Vasile Vișan, fostul…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare, joi, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru instigare la abuz in serviciu. Curtea de Apel Pitesti a inlaturat solutia de achitare dispusa…

- Edilul din localitatea Ruginoasa a fost condamnat dupa ce a dispus taierea fara aprobarea Consiliului Local a peste 1.700 de salcami, lemnele ajungand la sateni, la primarie si la scolile din comuna, informeaza Agerpres. Prefectul Daniela Soroceanu a emis miercuri un ordin prin care se constata…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier. Pedeapsa maxima pe care o risca fostul parlamentar este…

- DEFINITIV…Condamnat de Tribunalul Vaslui la 24 de ani de inchisoare, Marian Dodu, un criminal de 19 ani care a violat si a ucis o batrana, a sperat sa scape de o asemenea pedeapsa. A cerut clementa Curtii de Apel Iasi, dar instanta ieseana a decis ca pedeapsa este una justa, astfel ca au respins apelul…

- Decizie finala la Curtea de Apel pentru un barbat din Alba, care a intrat ilegal pe contul de Facebook al unei foste prietene. In prima instanța, Tribunalul Alba l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, dar barbatul a atacat decizia la instanța superioara. La apel, barbatul a invocat ca…