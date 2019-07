Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți primari din țara veniți la Suceava pentru ședința Comitetului Director la Asociației Municipiilor din Romania (AMR) printre care Robert Negoița, primarul sectorului 3 din București și președinte al AMR și Mihai Chirica, primarul de Iași, au vizitat vineri dupa amiaza mai multe obiective din…

- Primarul sectorului 3 din București, Robert Negoița, președinte al Asociației Municipiilor din Romania și primarul de Iași, Mihai Chirica, considera ca municipiul Suceava este ”un model de buna practica” pentru implementarea de proiecte cu finanțare europeana. Cei doi au fost prezenți la Suceava unde…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata o atentionare nowcasting de averse si vijelii, valabila in patru judete din zona Moldovei, in urmatoarele doua ore informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, un Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in patru judete din zona Moldovei, precum si o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in 29 de judete. In intervalul 1 iunie, ora 10:00 - 2 iunie, ora 6:00, in judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, un Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in patru judete din zona Moldovei, precum si o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in 29 de judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 1 iunie, ora 10:00…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va fi prezent vineri la Bucuresti, iar sambata la Iasi, la vizita istorica a Papei Francisc in Romania, la 20 de ani de la vizita predecesorului sau, Papa Ioan Paul al II-lea.„Vineri voi fi la Cotroceni, la invitatia presedintelui Romaniei, Klaus ...

- Lucrarile la noul gard al Cimitirului Pacea din municipiul Suceava, abandonate anul trecut de firma din Botosani care castigase licitatia de executie, au fost reluate acum de o firma din Suceava. Primarul municipiului resedinta de judet, Ion Lungu, a declarat, ieri, in conferinta de presa, ca ...

- ”Primarul de Iași, Mihai Chirica, ales din partea PSD din care, principial, nu-și da demisia ca sa nu-și piarda funcția, scrie acestea pe FB, adresandu-se foștilor lui colegi de partid: "care este de fapt Romania de astazi: Romania celor adunați cu furca de prin crașmele Moldovei sau Romania celor…