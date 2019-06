Neamţ: Primăria Piatra-Neamţ distribuie apă locuitorilor din cartierele afectate de inundaţii Primaria Piatra-Neamt a inceput sa distribuie apa potabila catre locuitorii cartierelor Valeni si Cindia, afectati de inundatiile produse in noaptea de miercuri spre joi, a declarat, pentru AGERPRES, edilul municipiului, Dragos Chitic. Infrastructura catre aceste cartiere este distrusa, iar masinile nu mai pot trece, municipalitatea ajutand astfel oamenii din zona. Sursa foto: ISU Neamt ''Nu ne oprim pana nu eliminam orice pericol pentru oameni. Am inceput sa distribuim apa in Cindia si Valeni de la Primarie. Saptamana aceasta nu exista weekend pentru nimeni de la Primarie si societatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

