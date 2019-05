Neamț: prezența la vot și cum s-a votat în mediul urban Prezența la vot pentru europarlamentare la nivel național se apropie de 42% pana la ora 16.00. Deja a fost depașita prezența totala de la alegerile europarlamentare din 2014 cu peste 10%. De asemenea, a fost depașita și prezența totala de la alegerile parlamentare din 2016 (39,49%). In județul Neamț, prezența la vot pentru europarlamentare este de aproximativ 39%. La europarlamentare, in județul Neamț au fost cu peste 30.000 mai multe voturi date in mediul rural decat in mediul urban. Prezența la referendum a trecut de 35% la nivel național, in timp ce la Neamț este aproximativ 33%. Piatra Neamț… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

