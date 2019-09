Neamţ: Preşedintele CJ Neamţ nu a răspuns invitaţiei PNL să participe la dezbaterile pe tema rectificării bugetare Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, AGERPRES, de PNL Neamt, presedintele CJ Neamt nu a transmis niciun raspuns la propunerea acestora.



''Un barbat politic ar fi venit, insa, in schimb, el lanseaza atacuri gratuite la adresa noastra pe pagina de Facebook, clamand ca este sincer interesat de soarta nemtenilor. Cand trebuia sa actioneze, sa demonstreze ca este interesat, nu a facut-o! Nu intelegem de unde aceasta incapatanare paguboasa, avand in vedere ca de fiecare data ne spune sa facem administratie, nu politica. Am fi vrut si noi sa vedem ca face administratie! Daca nu ii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

