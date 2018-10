Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a vizitat, vineri, mai multe obiective hidrotehnice din judetul Neamt unde se realizeaza investitii cu fonduri guvernamentale pentru a inlatura pericolul inundatiilor, ea declarand, in comuna Borca, ca este multumita ca se lucreaza in ritm alert si vor fi finalizate pana…

- Administrația Naționala ”Apele Romane”, instituție aflata sub coordonarea Ministerului Apelor și Padurilor, a demarat, prin Administrația Bazinala de Apa Siret, instituție condusa de puțina vreme de nemțeanul Vlad Marcoci, lucrari de refacere a infrastructurii hidrotehnice afectata de inundațiile care…

- Marți, 28 august, au fost incheiate contractele de execuție a lucrarilor, in valoare de 50.810.614,5 lei, și contractul de supraveghere tehnica, in valoare de 378.420 lei, din cadrul obiectivul de investiții ”Amenajare rau Cracau la Slobozia, județul Neamț”. Tot in data de 28.08.2018 s-a predat constructorului…

- Pompierii ISU Neamt incearca sa gaseasca trupul unei fetite de trei ani care ar fi cazut, luni seara, in canalul betonat al raului Cracau, in orasul Roznov, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru, a declarat, pentru AGERPRES, ca rudele copilei au sunat…

- O fetita in varsta de 3 ani este cautata, luni seara, de pompierii nemteni, dupa ce ar fi cazut in raul Carcau, la Roznov. Localnicii au incercat sa o salveze pe copila, insa nu au reusit si abia apoi au sunat la 112.

- Dupa inundații, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț a emis o hotarare prin care aproba lista obiectivelor cu rol de protecție impotriva inundațiilor pentru care se solicita, in regim de urgența, sprijin financiar Guvernului. Respectiva hotarare poate fi citita ( de catre cine o gasește)…