Cum a stat Baia Mare in 2018 la capitolul disciplina in constructii

In anul 2018, in domeniul disciplina in constructii, reprezentantii Primariei Baia Mare au efectuat un numar de 785 controale/verificari la un numar de 517 constructii, potrivit unui raport. Dintre acestea, 102 constructii verificate erau fara autorizatie de construire/desfiintare;… [citeste mai departe]