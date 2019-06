■ au fost folosite atit radarele inscriptionate cit si cele neinscriptionate Oamenii legii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Neamt au organizat o actiune in trafic ce a avut drept scop combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Demersul s-a soldat cu peste 1.000 de amenzi. Totul a avut loc in perioada 17 – 23 iunie, […] Articolul Neamt: Peste 1.000 de amenzi in trafic apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .