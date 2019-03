Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 11:15 – Ancheta Directiei Generale Anticoruptie de la sectia de ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, de unde au fost retinuti patru medici, ar putea fi extinsa si la alte sectii ale spitalului, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, managerul unitatii sanitare, doctorul…

