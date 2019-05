■ la sfirsitul primului trimestru al acestui an, in judetul Neamt erau in evidente 12.223 de bolnavi ■ pentru marcarea Zilei Europene Impotriva Obezitatii se vor organiza mai multe activitati de informare ■ Obezitatea este una din maladiile secolului, marcata in fiecare an in data de 18 mai, prin Ziua Europeana Impotriva Obezitatii, in scopul […] Articolul Neamt: Obezitatea face ravagii apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .