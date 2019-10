Neamţ: Numărul familiilor care vor să adopte un copil este aproape dublu faţă de 2018 In primele 9 luni ale acestui an au fost depuse 52 de dosare de adoptie, in timp ce tot anul trecut au fost inregistrate 29 de solicitari de adoptie. ''Procesul adoptiei poate fi unul de durata intrucat este o diferenta mare intre asteptarile familiilor adoptive si realitate. Majoritatea potentialilor parinti isi doresc copii foarte mici, perfect sanatosi si fetite in special. Realitatea arata insa ca numarul nou-nascutilor abandonati este mic, fiind in scadere de la an la an iar copiii care totusi intra in sistem au de multe ori, ei sau parintii biologici, probleme medicale. Misiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ 44 de familii au obtinut atestatul in vederea adoptiei de la i1nceputul anului ■ numarul copiilor adoptati sau declarati adoptabili este in usoara scadere ■ 21 de copii au fost adoptati definitiv ■ Numarul nemtenilor care isi doresc sa devina parinti adoptivi este in crestere de la an la an, acest…

- Directoarea unei școli din județul Satu Mare este acuzata ca ar fi agresat verbal și fizic un copil de 10 ani. Mai mult, i-ar fi rupt și hainele acestuia. Inspectoratul Școlar Satu Mare a demarat o ancheta în acest caz, informeaza Realitatea de Satu Mare.

- In manual se arata cum pot fi ademeniti si abuzati copiii. Manualul nu poate fi interzis pentru ca nu este penal, scrie nltimes.nl, potrivit Antena 3. Conform manualului, copilul este considerat o prada sigura pentru ca nu poate vorbi. Copiii cu varste cuprinse intre 2 si 4 ani sunt considerati…

- Perechea Marius Copil/Lukas Rosol a fost invinsa, marti seara, cu scorul de 6-4, 6-4, de olandezii Sander Arends/David Pel. Meciul a contat pentru prima etapa a probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Orleans (Franta). Copil si partenerul sau au pierdut dupa 66 de minute de joc, anunta…

- ​Perechea Marius Copil/Ugo Humbert (România/Franta) a fost eliminata, miercuri, în sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Metz, informeaza News.ro. Copil si Humbert au fost învinsi de echipa Sander Arends/David Pel (Olanda), scor 6-7 (5), 6-3, 10-5, într-o…

- Perechea Marius Copil/Ugo Humbert (Romania/Franta) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Metz, potrivit news.ro.Copil si Humbert i-au invins, cu scorul de 6-4, 7-6 (8), pe britanicii Jonny O'Mara si Ken Skupski, cap de serie numarul 3. Citește și: Eugen…

- Marea majoritate a copiilor au platfus atunci cand incep sa mearga, deoarece oasele, muschii si ligamentele picioruselor lor nu sunt inca dezvoltate complet iar curbura talpii, sau arcul medial, se formeaza abia mai tarziu. Medicii pediatri recomanda parintilor sa isi lase bebelusii desculti cat mai…

- prin programul Investitie in Mediul Rural 336 de copii care au beneficiat de sprijin in cele 8 centre sociale de tip "Scoala dupa Scoala" din cadrul programului strategic national Investitie in Mediul Rural, finantat de Fundatia Vodafone Romania si derulat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, si-au…